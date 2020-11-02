檢查消防栓是誰的責任？全台中市消防栓共有1萬9351支，若全面盤檢共要耗費2669小時15分鐘，對平時消防勤務繁重的消防弟兄來說是更大負擔。市議員江肇國2日質詢時提出建議，消防局應讓消防栓管理回歸自來水公司。副市長陳子敬說，他願意來做這份工作。

江肇國指出，全台中市共有19351支消防栓，其中地上有6671支、地下有12680支，且每年要普查6次，一次須2人為一組出動，而檢查後要拍照記錄，再統整有問題的消防栓回報給自來水公司報修。依消防法規範，這些作業應該要由自來水公司檢查，為何要讓辛苦的消防弟兄增加額外的勤務？

江肇國說，光是地面上消防栓檢查一次大概需要耗費5分鐘，地下式檢查更要耗費大約10分鐘，台中市全面盤檢一次共要花費2669小時15分鐘，以台中市消防人力統計共1569人來看，平均一人就要檢查12支，且每兩個月要檢查一次，對於平時還有其他勤務的消防弟兄來說都是很龐大的工作量也是額外的負擔。

江肇國表示，台南市是六都唯一已將消防栓管理回歸自來水公司的直轄市，台中市消防局也應盡快與自來水公司聯繫，並要做好全面盤點與檢討；消防局應與自來水公司做好溝通，掌握消防栓內供水狀況。期盼有效溝通並適切業務分配，讓消防弟兄與自來水公司各司其職。

(中時 )