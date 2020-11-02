勞動基金運用局今(2)日公布9月勞動基金運用情形，9月收益小賺22.4億，然而收益率僅有0.05％，相較於8月收益數771.4億、收益率1.81％，是自7月正收益後再次轉盈為虧，虧損金額達749億。

勞基局表示，整體勞動基金截至今年9月底止規模為4兆4514億元，其中新制勞退基金規模為2兆6465億元、舊制勞退基金規模為8966億元、勞保基金規模為7482億元、就保基金規模為1355億元、職災保護專款規模為111億元、積欠工資墊償基金規模為135億元。

勞基局指出，勞動基金依市場情勢審慎動態調整資產配置，並多元布局於國內外金融市場，今年截至9月底止，整體勞動基金評價後收益數為22.4億元，收益率0.05％。

勞基局局長蔡豐清說明，自今年9月份就有預期市場動盪會很大，主要因為美國、歐洲各國疫情嚴重，尤其英法兩國再度封城，市場投資人也預期到秋冬會有第二波疫情反彈，所以動盪可以預見。

蔡豐清指出，我國防禦性資產如債券等，即使面臨國際動盪還能勉強撐住，勞動基金收益率仍為正數，由於各國政府紓困金額都已放入市場，今年最後一季收益數浮動還是決定在消費者行為上。

至於新制勞工退休基金收益，前9月虧損為96.9億元，收益率-0.38％；舊制勞工退休基金前9月虧損6.4億元，收益率-0.07％；新舊勞工退休基金虧損合計103.3億元，收益率-0.3％；不過勞保基金前9月收益仍為正數，收益數113.3億元，收益率1.54％。

(中時 )