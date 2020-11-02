明年7月將全面換發新式數位身分證，但外界質疑有資安風險，台灣人權促進會為捍衛人民隱私權，提起「預防性不作為」訴訟。台北高等行政法院今開庭，內政部人員面對詢問「一問三不知」，法官只好要求內政部備妥相關資料，定下月8日續行審理。

內政部日前拍板定案換發新式數位身分證時程，台權會等民間團體認為可能有法律爭議、隱私及資安風險，提出疑義迄今卻未獲妥善處置，故發動連署反對，並提出3大訴求，要政府保留「無晶片身分證」的選項、暫停換發作業並進行立法或修法、建立獨立的隱私保護專責機關。

台權會並召集58名各領域民眾提團體訴訟，主張《戶籍法》未賦予主管機關強制換發的權限，且在全面換證作業結束前，內政部也應公告舊證失效日期，刊登政府公報，若民眾因拒絕換領而權利受損，目前也無救濟管道，故提起「預防性不作為」訴訟。

北高行今開庭，台權會律師林煜騰表示，先前透過許多管道，嘗試向內政部了解數位身分證的配套措施及運作邏輯，但都得不到正面回應，只好提告，希望能透過司法程序讓內政部講清楚，沒想到開了庭，內政部「一問三不知」，才知道根本沒有資料。

林煜騰說，很多草案跟細則還在研擬，但明年即將試辦，在法制不備的情況下，人民要怎麼安心使用數位身分證？這是國家非常重要的基礎建設，應由立法院決定，而非內政部自行調整、倉促上路，呼籲內政部公開對人民釋疑，充分辯論後再推行數位身分證。

(中時 )