國民黨立委吳斯懷今天在立院國防外交委員會質詢外交部長吳釗燮，吳斯懷稱他已掌握五眼聯盟情資（澳大利亞、加拿大、紐西蘭、英國和美國的國際情報分享團體），美國在大選後將會有暴動，上周紐約也發生支持者間的暴動，北美司長徐佑典表示，駐紐約辦事處有回報，都有掌握。

吳斯懷表示，他所掌握五眼聯盟的情資是顯示美國在這禮拜總統大選結束後會發生暴動，而上周在紐約等地確實已經發生支持者之間的衝突。就是因為這些變化，造成蔡總統上周六突然召開國安會議。

吳斯懷認為蔡總統突然召開國安會議有兩個罕見狀況，一個是蔡總統選在周末召開，國安會議最好是定期決定，而不是臨時，召開前要有準備，在周末召開不是好事；此外，開完國安會議之後就發布新聞也很罕見。

吳斯懷質詢吳釗燮，對當前美中台關係有什麼研判建議？吳釗燮表示，不管川普還是拜登當選，台灣跟美國關係都會很好，目前國際戰略格局在這幾年間已經確立，相信美國政策有一致性。

吳斯懷提醒，美國數十年來大選，只有這次大選讓全世界都擔心，因為整個狀況幾乎要失控，相信外交部有專業研判，要給蔡總統正確訊息，否則會被影響深遠。

(中時 )