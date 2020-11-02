台南市日前發生駭人聽聞的馬來西亞籍24歲鍾姓女大生遭強擄勒殺案，讓台南市的治安一躍成了媒體討論的焦點，就有網友指出，日前台南還有爐渣米案，民進黨市府對於事件的態度都讓人難以恭維，簡直已經到了「長年執政傲慢」的地步，想必民進黨根本就認為2022年選舉在台南還是會市長、議員雙贏，才這麼囂張！這也讓網友怒轟：民進黨又不是台南人的爸爸！

近來台南的女大生遭強擄勒殺事件在新聞上鬧得沸沸揚揚，就友網友在論壇上發文表示，民進黨在台南執政簡直到了囂張的地步，當地綠得發亮的政黨傾向，恐怕讓民進黨現在儘管發生這種事情，恐怕還是老神在在，這讓該網友相當不滿，直呼難道沒有辦法在台南懲罰民進黨一次嗎？

該文章引來網友共鳴，紛紛表示「難道你要投國民黨？」、「DPP上台也不打房阿，打房也是打假的」、「只好請韓國瑜出馬了」、「民進黨推顆西瓜都能上了，當然囂張」。

但也有網友指出，實際上民進黨在台南的市長選舉並沒有「這麼穩」，並提出2018年的數據顯示，當時的民進黨黃偉哲對上國民黨的高思博，黃偉哲僅以367,518票、38.01%的得票率贏過高思博的312,874票、32.36%得票率，僅差5萬多票就能翻盤，顯示民進黨在台南市並非如外界想像如此的堅不可摧。

(中時新聞網)