前總統陳水扁與資深媒體人趙少康上演「世紀大和解」，10月31日趙少康到台南南芳果園探訪陳水扁，兩人對談近2個小時，針對20幾項議題進行討論。陳水扁爆料，過去蘇貞昌曾2度要求，把時任行政院副院長的蔡英文換掉，理由是「歹逗陣」。

陳水扁表示，在總統任內，蘇貞昌曾2度建議，是否能把蔡英文換掉，原因是「歹逗陣」，但陳水扁沒有答應，也沒有細問。

2004年陳水扁連任，蔡英文當時擔任陸委會主委，跑到官邸問他連任後的內閣組成，誰當院長？陳水扁回答，游錫堃續任。沒想到蔡英文竟說，只要是游錫堃繼續做，就要離開這裡（政府）。

陳水扁大讚，沒有一個部長或內閣閣員，敢到官邸問總統要用誰當院長，只有蔡總統，「她就是跟人家不一樣，所以她今天可以做到總統」。至於提拔蔡英文是否跟李登輝有關？陳水扁強調，跟李前總統都沒關係，蔡英文是自己臨時想到有這個人，「我相信她選舉也沒有投我的票」。

1999年暑假陳水扁被提名總統候選人後，需要有一系列的學習，其中找來蔡英文講了2小時有關WTO的內容，後來兩人也沒聯絡。上任後，陳水扁希望有1/4女性內閣，且對兩岸事務有一定的涉獵及研究，一念之間才找上蔡英文。

從陸委會主委、不分區立委，到擔任行政院副院長，陳水扁自認，今天蔡英文能加入民進黨、選3次總統到最後當上總統，都是因為他。

(中時新聞網)