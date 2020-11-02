陸第三季GDP增速4.9%

大陸國家統計局日前公佈第三季經濟數據，前三季GDP總值為人民幣72兆2,786億元，平減物價後前三季年增0.7%。而多數總體指標均已由負轉正。從累計值來看，第一產業增加值年增2.3%，第二產業增加值年增0.9%，第三產業增加值年增0.4%。第三季年增4.9%，略低於外界預估的5.2%。在全球主要經濟體中，中國大陸的恢復速度出類拔萃。

陸企營收500強 兆元俱樂部有8家。（圖／多維TW提供）

陸企營收500強 兆元俱樂部有8家。（圖／多維TW提供）

陸企營收500強 兆元俱樂部有8家

中國企業聯合會、中國企業家協會發佈「2020中國企業500強榜單」顯示，2019全年，前500強企業共實現營收人民幣86.02兆元，年增8.75%，千億級企業217家，淨增23家。8家進入兆元俱樂部。從淨利潤來看，最賺錢前三名均為銀行。阿里巴巴和騰訊控股則分別以1,494億和933億淨利潤分別排名第5和第7。在研發投入上，500強企業共投入研發費用1兆754億元，其中，華為以1,316.59億元投資額排名首位。

43.9%港人想移民

近年香港宜居和生活評分。（圖／多維TW提供）

根據香港中文大學亞太研究發表的民意調查，香港在宜居城市的平均評分為49.6分，較2019年9月顯著下降，也是2017年有評分以來的低位。有43.9%的受訪市民指出，如有機會，將打算移民或移居外地，另有46.8%受訪市民表示沒有移民或移居打算。

台灣外匯存底 全球第5。（圖／多維TW提供）

台灣外匯存底 全球第5

根據中央銀行發佈外匯存底最新統計，因應美國印鈔造成的資金外溢效果，多數國家或地區的外匯存底均增加。其中，台灣外匯存底續創新高，但原本位居外匯存底全球第4名的台灣，被印度超越而退居第5。值得注意的是，前兩名的中國大陸、日本外匯存底總額減少了。

陸十一假期 旅客6.37億人次。（圖／多維TW提供）

陸十一假期 旅客6.37億人次。（圖／多維TW提供）

陸十一假期 旅客6.37億人次

經歷疫情洗禮，在大陸國慶八天假期內，共計接待國內遊客6.37億人次，恢復到上年的79.0%；實現國內旅遊收入人民幣4,665.6億元，達到上年的69.9%。此前，官方預計假期旅遊人數為5.5億人次，恢復情況超乎預期。數據顯示，長假期間北京共接待遊客998.2萬人次，較2019年成長8.4%。北京、上海、貴州、陝西、湖北等熱門地區接待遊客總數約2.26億人次，約佔全大陸總接待人次的三分之一。

2020年具有房地產泡沫風險七個城市。（圖／多維TW提供）

城市房產泡沫風險 慕尼黑第1香港第4

瑞銀集團（UBS Group AG）近期公佈「2020年全球房地產泡沫指數」，研究房產泡沫的典型跡象，指數包含房價與當地收入、租金脫鈎，以及實體經濟的失衡，如過度貸款或過度建築活動。被調查的25個城市中，有7個城市處於泡沫風險，其中有5個位於歐洲；亞洲地區上榜者為香港。香港雖有泡沫風險，但指數相較於2019年的1.84有所下降。

(中時新聞網)