長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生慘遭殺害，兇嫌梁育誌引發不少民眾怒火，住家日前也遭民眾蛋洗洩憤，對此，過去時常針對時事評論的律師林智群，也於今（2）日再度於臉書發表個人看法，讓網友紛紛贊同「我們與惡的距離…白演了。」

林智群於臉書發表看法，獲得不少網友贊同。（圖／翻攝自林智群臉書）

林智群今日於臉書發文，針對日前民眾至梁姓兇嫌住家，砸雞蛋洩憤一事指出，「如果你爸爸都沒辦法阻止，你跑去丟雞蛋，你怎麼會覺得，家屬可以控制他們兒子一切行為？」不少網友都認同留言「我們與惡的距離⋯白演了⋯唉⋯」、「罪不及父母，禍不及妻兒」、「會去丟雞蛋的，其實也都是潛在的犯罪者」、「所謂的個人造業各人擔」；另外也有網友認為「很爛的比諭」。

事實上，針對這起事件，林智群1日時也曾發表過自身看法，他認為梁姓兇嫌正因為已被聲押，又無幫派背景才會動手，更直言些民眾根本「柿子挑軟的吃」，這種正義感真的很棒啊！

據悉，梁嫌父母友人表示，梁嫌阿嬤前陣子才剛離世，才剛經過一段辛苦日子，如今又遇到兒子發生這事，他更直言發生這樣的殺人案，社會輿論應該去找殺人兇手，而不是原生家庭，「你不要找他的家屬，那個（遇害女學生）我也看了很難過，但你也知道一個小孩，會做這種事，他已經成年了，他的行為跟他父母沒有關係，這樣會給父母很多壓力。」

(中時新聞網)