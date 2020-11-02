藝人吳姍儒出道至今七年，獲得兩座金鐘獎肯定，主持功力可以說是有目共睹，不過昨天在IG上傳四姐弟難得相聚的照片，卻被眼尖網友發現「金鐘獎盃被放在地上」，立刻引發議論，對此她則回應：「我金鐘獎盃放哪裡，關你們什麼事啦」。

吳姍儒日前在IG曬出照片，透露四姐弟難得有時間相聚玩樂，讓她格外覺得彌足珍貴，即便彼此會臭臉互罵，甚至中英夾雜七嘴八舌聊天，但這天晚上得到的歡樂是難能可貴，更有感而發表示：「回轉像單純的小孩，一定會讓我們都更幸福」，一句話透露出姐弟們極好的感情。

不過卻有眼尖網友質問她為何把金鐘獎盃放地上？對此她強調除了怕地震時，放在櫃子上怕摔下來砸到寵物，另外就是怕貓跳來跳去撞翻摔斷，因此才會擺在靠櫃子的地上避免危險發生，最後則反問：「解釋完我已頭痛，畢竟說真的，我金鐘獎盃放哪裡，關你們什麼事啦」。

對此網友也回應：「楊丞琳的在家裡要翻箱倒櫃才找得著」、「人家有本事拿金鐘獎，愛放哪裏就放哪裏」、「不管獎盃放到哪。其實它還是有本身地位所在」。

(中時新聞網)