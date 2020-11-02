藝人吳姍儒出道至今七年，獲得兩座金鐘獎肯定，主持功力可以說是有目共睹，不過昨天在IG上傳四姐弟難得相聚的照片，卻被眼尖網友發現「金鐘獎盃被放在地上」，立刻引發議論，對此她則回應：「我金鐘獎盃放哪裡，關你們什麼事啦」。

吳姍儒日前在IG曬出照片，透露四姐弟難得有時間相聚玩樂，讓她格外覺得彌足珍貴，即便彼此會臭臉互罵，甚至中英夾雜七嘴八舌聊天，但這天晚上得到的歡樂是難能可貴，更有感而發表示：「回轉像單純的小孩，一定會讓我們都更幸福」，一句話透露出姐弟們極好的感情。

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#sandywuofficial 🦀️大閘蟹之電電夜🦀️ 很久沒有當孩子了， 從何時開始呢？ 從出國唸書後？從出社會開始？ 或把自己當家裡的重擔默默地fade out後？ 我很愛熱鬧又很怕人多， 很愛歡慶玩樂又非常低調， 矛盾地學習著如何從群體長出個體， 再從個體融入群體⋯並同時保持個體。 So 難。 我很久沒有當小孩或有當小孩的感覺了。 也不是過得不幸福更不是埋怨什麼， 只是四姐弟相聚玩樂的夜晚不知不覺變難得了。 高中出國後明白回家有頓熱飯可吃多麼幸福， 出社會後知道忘了帶鑰匙有人等你回來多好。 我們除了穿戴輕鬆自在地看個搞笑電影， 一起吃頓秋蟹與烤肉， 還一起用我全新的82吋大電視玩overcooked （技術太差居然一關玩兩小時才三顆星🤷🏿） （這不是炫耀文但我一定會好好寫一篇介紹我愛的新家電） 我很喜歡跟我的弟妹玩耍， 雖然我們會臭臉互罵越講越大聲， 也會欠揍地中英夾雜七嘴八舌聊天， 但這天晚上的歡樂是很難得的。 We are a team. I love my team. 最近在調整生命的步伐， 透過爬梳感受與經歷， 去釐清我要什麼樣的未來， What, who, when, how, where...is my future (happening)? 可能你會在沒想到的地方看到我， 可能你會注意到我書寫方式的不同， 可能你會遇見我雙眼紅腫， 如果你相信， 請肯定我正努力在為自己做些什麼。 我一輩子都不相信正能量這種事情， 但我相信只要心意更新而變化， 就可以查驗善良、純全、可喜悅的那些。 噢對， 回轉像單純的小孩一定會讓我們都更幸福。 真的真的。 今天要聽：周湯豪的Future In Your Eyes #我的粉紅色時光 🧶回過神發現大家亮點都在我幹嘛把金鐘獎盃放在地上！事情是這樣的！獎盃非常重，以前放在櫃子上很怕地震什麼的摔下來砸到貓狗，放桌上也怕貓跳來跳去撞翻摔斷之類，所幸把它們安然擺在靠櫃子的地上避免任何危險發生💆🏻‍♀️解釋完我已頭痛，畢竟說真的，我金鐘獎盃放哪裡關你們什麼事啦🧏🏻‍♀️🧏🏻‍♀️🧏🏻‍♀️

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不過卻有眼尖網友質問她為何把金鐘獎盃放地上？對此她強調除了怕地震時，放在櫃子上怕摔下來砸到寵物，另外就是怕貓跳來跳去撞翻摔斷，因此才會擺在靠櫃子的地上避免危險發生，最後則反問：「解釋完我已頭痛，畢竟說真的，我金鐘獎盃放哪裡，關你們什麼事啦」。

對此網友也回應：「楊丞琳的在家裡要翻箱倒櫃才找得著」、「人家有本事拿金鐘獎，愛放哪裏就放哪裏」、「不管獎盃放到哪。其實它還是有本身地位所在」。

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(中時新聞網)

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