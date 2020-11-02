慢性精神疾病，包含思覺失調症以及雙相情緒障礙症（又名雙極性情感疾患，俗稱躁鬱症）等，都是復發率極高的疾病，許多患者每天服用藥物以避免疾病復發，但讓人氣餒的是，只要漏吃藥就可能會導致患者病情反覆影響病情，也容易造成復發。所幸現在慢性精神疾病可以每月一針「新一代長效針劑」治療，患者只要定期回診施打，就能輕鬆穩定用藥，並減少患者生活中的諸多困擾。

(圖/照護線上提供)

長效針劑為慢性精神病大助益 不再害怕天天漏藥

臺大醫院精神科主治醫師謝明憲說明，每月施打一次，可以提升便利性，免除患者口服藥物所帶來的困擾，患者可以免去口服藥物所帶來的困擾提升便利性，像是漏藥問題、在外吃藥會受到關注等，同時長效針劑也有助於讓藥物濃度長期在體內保持穩定。

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急性後期患者適合使用 降低復發風險

由於穩定用藥不容易，謝明憲醫師建議生活忙碌、容易忘記服藥的患者可以考慮使用長效針劑，或是對於病識感不佳、認知功能受損的患者而言，長效針劑能減輕家屬的照護負擔，也避免家庭內因患者用藥不穩定而產生問題。不過目前國外的治療趨勢認為，思覺失調症與躁鬱症患者都可與醫師諮詢以新一代長效針劑治療，愈早進入療程，愈能減少未來復發的風險。

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與醫師諮詢，減少用藥的擔憂困擾

目前新一代長效針劑，改善了過去傳統藥常見的副作用:體重增加、月經失調等，建議患者仍要當個聰明用藥人，與精神科醫師共同溝通並提出自己的擔憂，找出最適合自己的藥物。

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打針不代表病情嚴重 用藥穩定才能避免惡化

謝明憲醫師解釋，許多患者及家屬誤以為「打針」代表病情加重，但其實只是將既有的抗精神病藥物成分轉化成長效針劑形式，不需天天服藥，即可以讓藥物在體內緩慢釋放，穩定的藥物濃度才能增加患者功能恢復的機會，幫助患者重返社會。(網頁編輯梁惠明)

(中時新聞網)