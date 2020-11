富邦悍將洋投索沙昨天在球團活動中幫球迷剪髮,結束活動後今天搭機離開台灣,他也在IG上寫道:「See you soon」,向球迷相約明年再見。

索沙今年重返中職,與悍將簽下2年的複數年合約,本季他表現十分亮眼,先發出賽29場摘下15勝5負的成績,防禦率3.38,送出172次三振,而他的勝場數、防禦率及奪三振數都僅次中信兄弟投手三冠王德保拉。

與總冠軍戰擦身的悍將已展開秋訓,昨天球團開放球迷進場觀看練習,同時也將開放幸運球迷能夠親身體驗「索沙理髮廳」,開心與球迷相見歡。

結束球團的活動後,索沙今天搭機離台,他也在社群上寫道,「See you soon」,悍將小編也回覆「See you next year」;與球團簽下2年合約的索沙明年將繼續為悍將效力。

(中時 )