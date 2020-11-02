因應5G、車電的需求，國巨（2327）將在高雄大發工業區擴建新廠，並於11月14日舉行動土典禮，國巨董事長陳泰銘將親自出席，高雄市長陳其邁也將成為座上賓，國巨的大發三廠預計2022年下半年竣工。

國巨2日由總部發出活動邀請，除國巨高雄大發三廠動土典禮之外，國巨集團與成大共研中心揭牌儀式也在同日舉行，由於陳泰銘是成大工程系校友，國巨與成大攜手成立共研中心可望回饋母校，也替國巨的高雄廠吸引在地人才。

國巨在大陸蘇州、台灣高雄均設有廠房，合併美商基美（KEMET）之前，有高達七成的產能比重落在蘇州，隨著中美貿易戰愈演愈烈，加上車電、5G需求升溫，中長期需求看旺，國巨除了資金回流，在台灣申請專案投資之外，也積極在台灣規劃高階產能，聚焦高單價、高毛利產品，目前在台灣的廠房包含楠梓廠、大社廠、大發一廠及大發二廠，大發三廠將在本月14日舉行動土典禮，國巨董座陳泰銘將親自出席。

此外，國巨在高雄的投資是當地大事，高雄市長陳其邁也在受邀行列，根據國巨規劃，大發三廠預計2022年下半年竣工，未來將視市場需求投入量產，初估大發三廠全產稼動之下，產能規模是大發一、二廠總產能的1.5倍。

(工商 )