男子梁育誌涉嫌性侵與殺害馬來西亞籍鍾姓女大生，高雄第二監獄副典獄長呂憲慈2日說，梁嫌表現正常。至於媒體報導梁嫌看不出懺悔之意，他低調回應，梁嫌吃飯與睡覺的表現就像是一般人。

梁育誌到台南性侵與殺害鍾姓女大生，媒體報導，他在看守所每天吃好睡好。獄方對此表示，梁嫌表現沒有異常，很配合，該睡覺時睡覺，該吃飯時吃飯，從外觀上無法得知他是否懺悔。

梁嫌在殺害鍾姓女大生後，到阿蓮區的大崗山棄屍。高雄阿蓮警方2日上午到梁嫌棄屍處，拉起封鎖線，等候死者的父母親到場憑弔。

(中時 )