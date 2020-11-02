性侵殺害女大生不懺悔 高雄二監：梁嫌表現正常 14:142020/11/02 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子梁育誌涉嫌性侵與殺害馬來西亞籍鍾姓女大生，他到阿蓮區的大崗山棄屍，高雄警方2日上午到棄屍處拉起封鎖線。（林瑞益攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男子梁育誌涉嫌性侵與殺害馬來西亞籍鍾姓女大生，高雄第二監獄副典獄長呂憲慈2日說，梁嫌表現正常。至於媒體報導梁嫌看不出懺悔之意，他低調回應，梁嫌吃飯與睡覺的表現就像是一般人。 梁育誌到台南性侵與殺害鍾姓女大生，媒體報導，他在看守所每天吃好睡好。獄方對此表示，梁嫌表現沒有異常，很配合，該睡覺時睡覺，該吃飯時吃飯，從外觀上無法得知他是否懺悔。 梁嫌在殺害鍾姓女大生後，到阿蓮區的大崗山棄屍。高雄阿蓮警方2日上午到梁嫌棄屍處，拉起封鎖線，等候死者的父母親到場憑弔。 (中時 ) #高雄 #女大生 #性侵 #吃飯 #睡覺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬籍女大生遭殺害扯「不要走在暗處」 律師：真是鬼話 10:352020/11/02 生活 馬國女大生遇害 朱立倫轟民進黨：不要每天搞政治 12:312020/11/02 政治 馬國女大生遇害 蔡正元斷言：家屬將遭二次傷害 10:422020/11/02 政治 馬籍女大生遇害 徐國勇坦承：警方處理確實有疑義 10:392020/11/02 社會 凶嫌父母自責 盼當面道歉 04:102020/11/02 社會新聞 馬國女大生雙親凌晨認屍 母哭喊「我不要」 02:512020/11/02 社會 冷血！性侵殺害長榮女大生 兇嫌看守所內竟「吃好睡好」 10:462020/11/02 社會 軍人性侵乾妹害輕生 挨告辯「與我無關」法官不採信 12:162020/11/02 社會 馬國女大生命案 南市5高階警官異動：歸仁分局長調保安科長 13:242020/11/02 社會 馬國女大生遇害 家屬預計下午進行招魂儀式 12:532020/11/02 社會 社會熱門新聞 長榮女大生遭擄殺 遇害地前1小時畫面曝光 網看完暴怒 - 社會 殺害馬籍女大生凶嫌前科曝 葉毓蘭：他有病！絕不會處死刑 - 社會 馬國女大生遇害 母嗆長榮大學狀況外：派出所電話我自己查的 - 社會 冷血！性侵殺害長榮女大生 兇嫌看守所內竟「吃好睡好」 - 社會 漁夫秀姑巒溪見「人彘」嫌麻煩沒報案 慘被惡夢纏9天 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。