台中市連鎖超商、咖啡店騎樓今年起全面禁菸，不得供應熄菸設施，市議員張玉嬿等在市議會指出，環保局以「菸蒂不落地」要求業者擺設煙灰缸，市府熄菸設施政策莫衷一是，恐有誤導該處可以抽菸之嫌，讓業者無所適從，要求標準一致。副市長陳子敬說，將召集環保局與衛生局進行協調。

張玉嬿表示，中市今年起依菸害防治法，連鎖超商及咖啡店騎樓及庇廊全面禁菸，違規吸菸者及商家提供熄菸設施皆要裁罰，包括煙灰缸、熄菸桶或以鐵罐、水杯、咖啡渣杯等容器充當熄菸器物，全都不能置放在禁菸區。

她質疑，環保局在8月、10月發文要求連鎖超商及咖啡店配合菸蒂不落地，還附帶建議店前騎樓不妨礙行人通行處設置熄菸設施，這是環保局是要和衛生局打對台嗎？兩局的熄菸設施意見相左，莫衷一是，業者究竟要聽誰的？

張耀中說，菸害防制法在98年公佈，觀察其立法精神是不鼓勵國民抽菸，在許多場合常聽到吸菸者搖頭表示吸煙者非常沒有人權等說法，所以從菸害防制法角度可以說，台灣目前是全世界最反對吸菸的國家，但是現在環保局發出設置熄菸器這樣的公文，恐怕與前述「菸害防制法」的精神有違背，建議市府應有統一論述，讓行政作為邏輯化、合理化，讓市民可以心服口服。

王立任指出，市府建議超商騎樓可以設置息菸設施，但又禁止大家在超商騎樓吸菸，這樣容易誤導民眾到底能不能在超商騎樓抽菸。另外，若同一條街上的超商只有部份店家有設置息菸設施，也會讓民眾無所適從。

張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任表示，環保局要設置熄菸器雖然沒有強制性，但卻函文店面騎樓若有5支菸蒂，也沒設置熄菸設施，就要依廢清法罰商家1200元以上，業者人人自危，要求市府熄菸設施政策要有明確方向並一致，在公共環境裡有同一套標準，店家也不會擔心受到處罰。

(中時 )