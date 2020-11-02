美國總統川普(Donald Trump)常把「讓美國再次偉大」(make America great again)掛嘴邊，但連任其實對他個人大有好處，因為他至少11億美元債務，抵押標的幾乎全是川普私人或其集團名下房地產，而美國商業地產價值正因疫情下跌，讓債權人著急。這11億中有9億美元(約260億台幣)未來4年到期。川普集團拒絕置評。

《金融時報》(Financial Times)指出，如果債務持續因經濟低迷承受壓力，川普可能像過去一貫作風，在談判中對債權人採取強硬立場，「持有即將到期債務的投資者正準備與債務人進行棘手的談判，如果債務人是美國總統，談判將會更加棘手。」

根據《富比士》(Forbes)統計，川普淨資產約25億美元，因此他的財務槓桿比率並不理想，風險頗高。而且川普近年來自傳媒上的收入，也是他最主要資金來源正在減少，而投資高爾夫球場事業卻賠錢，因此相較於淨資產，償還債務最關鍵因素流動性能有多少，也不無疑問。

川普債權人大致上可分5部分，其中最緊張的債權人應該是德意志銀行，該行為川普在芝加哥、華盛頓的酒店，邁阿密的高爾夫渡假村提供融資，也是最大單一債主，但這些物業都處於鉅額虧損中。最大筆債務4.47億美元則是川普與另家房地產信託公司合作的一部份，主要是合夥公司欠的，而不是川普集團。

(中時新聞網)