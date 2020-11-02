將軍村位於新竹市赤土崎的金城新村，當年是國家為照顧823砲戰的將領及其家眷，依照「美軍顧問團宿舍」規格興建。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

堪稱新竹市有史以來最大規模歷史建築修復工程「將軍村開放圖書資訊園區」第2期修復工程2日開工，市府此次斥資1億7800萬元預計修復12棟眷村歷建，設計融入工藝、生活、自然科學概念，將把將軍村打造成生活化的百科全書。

副市長沈慧虹今天主持開工典禮，她表示，此次工程感謝中央支持，1期投入6600萬、2期再獲核定1.78億經費，園區整體投入超過2.4億，是新竹市有史以來最大規模歷史建築修復工程。

文化局指出，將軍村位於東區赤土崎的金城新村，當年是國家為照顧823砲戰的將領及其家眷，依照「美軍顧問團宿舍」規格興建。過去有89戶，如今遺留下的是15戶將領之家，即便經歷眷改，在地居民仍對大樹、庭院都有深厚情感，因此市府近年致力於保存、修復，將昔日將軍村改造為屬於民眾的公共空間。

修復工程展開後，第1期工程已修復了「生活學」、「慢食學」及「修復學」3棟房舍，啟用後委由厚食聚落於2019年6月起對外營運，除了每周日下午有免費導覽，還有翟九麵館、拾米豐瓶及影咖啡等店家進駐，戶外空間則打造成結合小農市集、可食地景的「大地圖書館」，並固定於周末舉辦文創市集，吸引許多民眾前來休憩。

將軍村1期園區整建後已陸續獲得「2019年第7屆台灣景觀大賞」優質獎及「Shopping Design設計雜誌百大設計獎」殊榮，也是國外貴賓來訪時認識眷村文化最佳去處。

文化局表示，將軍村開放圖書資訊園區將以「共創我們的生活百科全書」為主軸，要改變一般人對圖書館的刻板印象，繼第1期的生活學、慢食學及修復學主題館，第2期12棟眷舍將轉型為百工學、時代學、發酵學、住民學、共生學、城市學、大地學、氣候學、食農學、探索學、未來學、社企學等主題館，呈現知識的多元樣貌，也提供民眾不同的體驗，將老眷村打造成為1本巨型的生活百科。

(中時 )