河邊餐飲市中店5月時，還有藝人沈玉琳與國民黨主席江啟臣前往錄節目。（柯宗緯攝）

高雄知名河邊餐飲集團近日傳出起家厝「市中店」將熄燈，對此董事長張素鑾接受本報訪問時再次駁斥，只是資源整併，原有辦桌人力及餐飲移至香蕉碼頭宴會館，而市中店因40多年老舊不堪，才進行整修，以及將轉型賣海鮮火鍋，最快11月15日重新開幕。

人稱「阿鑾姊」的張素鑾，民國58年在愛河邊，一手成立河邊集團，主打生猛海鮮料理，政商關係良好，旗下餐飲王國除了市中店，又有高雄港香蕉碼頭宴會館、便宜坊烤鴨高雄分館等，但近年受到陸客限縮、大環境不景氣等因素，一度爆出經營危機，但最終仍順利挺過。

這次風波是河邊在官網張貼「組織整併」公告後，外界盛傳市中店即將熄燈。張素鑾受訪時相當無奈說，「不要這樣，真的很奇怪」，強調河邊是順應市場趨勢，以及疫情之後，調整改變營運模式。

張素鑾指出，市中店是40幾年老房子，有漏電、漏水等老舊問題，因此花上百萬整修及轉型，畢竟消費者安全第一。至於外傳有員工遭資遣？她急忙否認說，負責辦桌料理的廚工都轉到香蕉碼頭店，市中店則剩下一般擺盤的小廚。

張素鑾重申，市中店沒有要停業，反而已經在試菜，準備轉型為海鮮火鍋、砂鍋魚頭鍋等專賣火鍋料理，現在餐飲業改變調整順應時代變遷再所難免，希望大家多支持、多照顧，也希望轉型迎來更多新的、年輕族群來消費。

(中時 )