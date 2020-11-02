繼推出花椰餅皮披薩並造成市場廣大回響後，美式速食連鎖達美樂披薩持續提升消費體驗，今（2）日宣布整合在台授權發展商晶華酒店集團的餐飲優勢，推出「推出達美樂Ｘ晶華酒店」聯名新款甜品「Apple Crumble香烤蘋果奶酥」，將五星飯店內熱賣的人氣糕點導入門市，服務更多的識味食饕，此一因應時節的五星級甜點，超適合初秋乍寒的天候，訂購披薩時搭配享用，是暖胃又暖心的小確幸。

台灣達美樂根據經濟部統計處調查指出，台灣烘焙市場年產值約600億元，其中甜點產值高達150億元，足以顯見台灣人對於甜點的熱愛。而鑑於後疫情時代，消費消費習慣正式改變，愈來愈多消費者願意吃得好一點、品質優一點，並享受外送便利服務，達美樂決定結合晶華集團發揮眾效，一個是外送專家、一個是五星美食專家，強強聯手，讓每位消費者在家透過達美樂外送系統即能享受5星甜點。

全新上市的達美樂「Apple Crumble香烤蘋果奶酥」是改良自晶華酒店二樓上庭酒廊熱賣的五星級甜點，其內餡主體是採用美國蘋果，搭配同樣來自美國加州的天然杏仁粉以及晶華主廚特調的肉桂粉比例入餡，經過長時間的熬煮，完成蘋果肉泥、杏仁與肉桂香氣融為一體的餡料，搭配酥脆且薄度適宜的派皮奶酥，比例完美，口感豐富且滋味不甜膩。品嘗時、主廚也建議升級版的老饕吃法，在溫熱的烤蘋果奶酥上加上一球哈根達斯（Haagen Dazs）香草冰淇淋，冷熱交融的雙重口感，立即搖身變為精緻的盤飾甜點，口感與風味升級。

秉持著專業的職人精神與堅持，達美樂的研發人員與晶華酒店的主廚團隊對於杏仁肉桂蘋果餡的口味和甜度，以及奶酥和派皮的厚度與口感，進行了十數次的調整和測試，上市前更舉辦過多場消費者盲測活動，確認獲得高度評價之後，才著手新品上市的準備。搭配冰淇淋的「Apple Crumble香烤蘋果奶酥」於晶華酒店的售價為每份280元。即日起全台達美樂門市「Apple Crumble香烤蘋果奶酥」一份2個特價129元（原價149元，特價需搭配訂購披薩或套餐後方可以特惠價購買。）

達美樂也從即日起推出一系列網訂年終慶優惠，最高可為消費者節省297元。優惠至2020年11月29日止，網訂滿額再送好禮四選一（香酥千層棒、巴掌麵包、玉米濃湯、1.25L可樂4選1免費送。）

達美樂網訂年終慶優惠商品包括:1.外帶或外送手拍大披薩3個+鱈魚星星4塊799元。2.外帶或外送手拍大披薩3個+鱈魚星星4塊+香烤蘋果奶酥2個只要899元。3.外帶或外送手拍大披薩3個+鱈魚星星4塊+香烤蘋果奶酥2個+Haagen Dazs迷你杯香草冰淇淋2杯只要1049元。達美樂提醒，以上優惠披薩限非加價口味。

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