國家隊法人力抗外資調節電子、金融，戮力拉抬國泰金、富邦金、台塑四寶、台積電、鴻海等重量級集團股，加上大股東不看淡後市，主力群做多意願仍濃厚，使盤勢開高震盪走高，不僅守穩12500點，還幾乎收在今最高點。

集中交易市場加權股價指數終場上漲44.97點，報12591.31點，單日漲幅0.36%，成交1645.92億元。

周一表現疲軟集團股，包括國巨虎頭能尾、聯電開低震盪殺低、聯發科開高盪低及台達電、統一、台玻與華航等。

不過，除上述被公營法人、官股券商等積極做多權值股外，中華電、中鋼、兆豐金、中信金、元大金、玉山金、日月光投控、廣達、仁寶、群創、台泥、亞泥、遠東新、長榮、和碩、台灣大及陽明等，都力挺多方陣營。

櫃買市場方面，生技類股指數強彈曇花一現，終場雖仍小漲，但已讓多方提高追價警覺，另外，營建、紡纖兩族群也站在多方，但無力助漲盤勢，因為電子、化學、電機、鋼鐵、觀光與航運等類股都拉回修正，使盤勢開高震盪殺低，終場指數下挫0.42%，報161.25點，成交345.17億元。

亞股方面，受惠日本、南韓、大陸與台灣之製造業PMI，都傳來景氣向好佳音，加上美國總統大選逼近尾聲，全球賭盤約7成押寶民主黨候選人拜登將勝出，激勵澳洲、日本、南韓、大陸深滬兩市、香港、新加坡、越南與泰國等市場，都臉色紅潤，僅馬來西亞、印尼與印度等股市，目前暫報逆勢下挫。

美股盤後電子盤方面，目前道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，短線也見跌深反彈，唯市場追價意願仍相對謹慎，在美國總統大選未塵埃落定前，美股短期或未脫觀望之橫向整理格局。

業內人士指出，台股今量縮上漲，主要原因或是外資極短線的賣壓，沒想像中嚴重，且上周以來連續調節力道，被國家隊法人強尬你丟我撿便宜貨微妙心理下，似有力竭味道。

加上Q4基本面轉機未看淡，使市場大咖跟著國家隊做多意願仍濃厚。包括晶圓代工、矽晶圓、被動元件、MOSFET、高技術門檻IC設計、水泥、造紙及新台幣匯價強勢概念如營建、資產等相關股票，逢低值持續追蹤。

(工商 )