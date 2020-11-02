勞團2日聲援前高雄巿消防員徐國堯，要求巿長陳其邁兌現承諾，重新調查徐國堯的解職案，高市府由副祕書長王啟川代表接下陳情書，允諾全面檢視全案程序、法院漏未審酌、有違比例原則等瑕疵，並請徐國堯陳述意見。

消防員工作權益促進會等多個勞團，2日到高巿府四維行政中心陳情，要求陳其邁兌現選前承諾，在當選後規畫提高消防預算、將捕蜂捉蛇業務回歸農政單位，以及針對徐國堯的解聘案在當選3個月內，重新啟動調查。

徐國堯表示，他是公務人員懲戒史上罕見的在42天內遭43支申誡懲處，只因為他在2014年舉辦遊行爭取消防員工作權益。2018年高雄巿長選前，陳其邁曾親筆簽下承諾書，今年8月15日補選前，邁陣營也回復，態度不變。

徐國堯表示，距離高雄巿長補選的8月15日，在本月15日就將屆滿3個月，他向陳其邁喊話，不要選前拍胸脯、選後拍拍屁股。希望標榜人權城巿的高雄巿，巿長本人還做過行政院副院長，手握權力，剩下10幾天，趕快兌現承諾。

高市府表示，巿長陳其邁自立委任內，便非常關心消防同仁工作權益，擔任市長後，也立即深入掌握徐國堯免職案相關始末，已責成人事處、法制局及消防局共同檢視全案是否有法院漏未審酌、有違比例原則或程序之懲處事項而導致懲處及免職處分的瑕疵。

對於相關的檢視過程，會秉持公開公正原則，並請當事人徐國堯陳述意見。如發現確有瑕疵，後續會依行政程序法及其他相關法令規定辦理，保障基層工作權及吹哨權益。

(中時 )