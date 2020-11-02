台中市衛生局長曾梓展日前針對中市食安條例要求豬肉以及豬肉製品要求零瘦肉精檢出，否則一律開罰，最高開罰2億元罰鍰且得連續處罰！市議員張耀中2日質詢建議市府應依法行政，避免讓人民無所適從。衛生局說，食品管理屬衛生管理的一環，依據地方制度法，衛生管理為直轄市自治事項。

張耀中指出，食品安全管理法第十五條第二項指動物用藥安全容許量之標準，是由中央機關會商相關機關定之；台中市食品衛生管理自治條例第六條之一說豬肉及其相關產製品，不得檢出乙型受體素，當中央和地方不同的時候，應從法律多面向來解釋探討，才能讓公務人員依法行政。

張耀中說，按地方制度法第30條所揭，自治條例與憲法、法律牴觸者無效，發生牴觸無效者分別由行政院、中央主管機關予以函告。又按憲法第111條內容，事務有全國一致之性質者屬於中央，食安事項並非憲法所示省縣執行之事項，當然非屬地方自治的範疇。

近日有部分縣市拿出大法官解釋738號，說地方政府依地方自治精神可訂出比中央法規更嚴格標準，但是食安事項非地方自治範疇，自然無從適用大法官解釋。張耀中說，市府應和中央好好溝通協調，若堅持用地方自治的想法，讓公務員恣意重罰下去，可能重演重罰中火被撤銷的情形，讓人民無所適從。

衛生局說，食品管理屬衛生管理的一環，依據地方制度法，衛生管理為直轄市自治事項，況且台中市食安自治條例已執行3年，瘦肉精零檢出的規定即是為補充食安法的不足，保障食品健康安全；中央片面透過一紙公文即要求地方修改自治條例，讓市民面臨瘦肉精風險，市府既不認同、也不同意，將依法行政捍衛市民健康。

衛生局強調，根據東海大學地方自治研究中心調查，美豬美牛進口政策相關議題，以20歲以上台中市民為受訪對象，結果顯示將近7成民眾支持市府維持瘦肉精零檢出政策，希望中央尊重民意，嚴加把關食安風險。

(中時 )