勇兔找來蚌殼精拍比基尼照。（公視提供）

蘇晏霈貢獻性感比基尼照。（公視提供）

楊小黎的比基尼照走清純可愛風。（公視提供）

鍾欣凌身穿加工比基尼謝觀眾。（公視提供）

《我的婆婆》主創團隊開心與20萬大紅包合影。（公視提供）

公視家庭喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》10月24日播出完結篇收視破5，劇中演員為兌現收視破5穿比基尼慶功支票，紛紛換上比基尼，鍾欣凌、劉品言、楊小黎、林筳諭、蘇晏霈2日率先公布比基尼照，感謝觀眾支持。工作人員蒐集照片過程中，劉品言、楊小黎、蘇晏霈提供照片的速度極快，早已有備而來，其他演員則是努力發想創意要跟大家不一樣！

劇中飾演大媳婦佳純的劉品言，日前播出完結篇時，人恰好在小琉球度假。她透露週六晚上看完結局的當下早已有預感，收視必定會破5，隔天一大早迅速換上養眼比基尼，衝去海灘拍美照。劉品言不吝惜展露大好身材，換上白色比基尼，酥胸半露、沐浴在陽光中，展現健身成果，大方露出手臂與小腿的緊緻線條。

林筳諭（勇兔）在《我的婆婆》中飾演火辣熱情老闆娘「大美」，劇中設定角色的前世為蝸牛、今生投胎報恩。林筳諭為了比基尼照遍尋大型蝸牛殼，想藉此向粉絲報恩，但尋覓不到合適的道具，便以傳統「蚌殼精」替代，堪稱最辣蚌殼精。她表示：「整套衣服就是走很『大美』風格的款式，能露的地方都露出來了！」

劇中與王少偉飾演夫妻的楊小黎，一改劇中溫婉的幼兒園老師形象，以清爽馬尾造型搭配南國風情比基尼，呈現陽光、自信的姣好身材。蘇晏霈則是以簡單的黑色繞頸比基尼，搭配帥氣墨鏡，讓觀眾看到不一樣的「秉愛」！

至於「婆婆彩香」鍾欣凌，則是換上「類比基尼」，泳衣造型中段其實是肉色布料，她說，「這套連身泳衣是劇情中與仙姑泡溫泉時的同一套，但因為要求是比基尼，所以在連身泳衣中間加了『肉胎裝』，讓它看起來變成兩截式泳衣」，雖然是「加工比基尼」，但她笑說「已經拿出十萬分的創意與誠意了」！

公廣集團董事長陳郁秀日前在慶功宴上，特別致贈20萬元收視獎金給主創金三角—製作人陳慧玲、導演鄧安寧、編劇溫怡惠，鍾欣凌、許傑輝、王少偉、蘇晏霈、劉品言、林筳諭及張可昀也到場共襄盛舉。並和 Darren 邱凱偉視訊連線與演員暢聊近況。該劇播畢後，在社群網路上依舊擁有強大互動，鍾欣凌在臉書傷感寫下：「雖然知道會再相會，但這個星期六，沒有特別要趕快做完家事、哄好小孩，再打開電視看看《我的婆婆》，還是心裡空空的。」飾演「一哥」的許傑輝也感性寫道：「這 5 個月來已經習慣星期六晚上 9 點要一起追劇看劇的，這下沒得笑、沒得哭、沒得吵、沒得罵⋯⋯還真不適應」，他甚至開放留言區，開玩笑地要粉絲「來罵罵我好了」。

(中時 )