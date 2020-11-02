賀軍翔暌違多年再度演出台劇，和邵雨薇搭檔主演《天巡者》，首播就開紅盤，近來男神事業家庭兩得意，忙碌之餘，也在家陪妻小度過萬聖節，曬出2個女兒的可愛裝扮，透過逗趣的照片和粉絲分享歡樂氣氛，也忍不住笑說，「小孩趕場比大人還忙」。

賀軍翔在微博曬出一系列照片，只見大女兒美寶像是在參加變裝趴，接連換了好幾套服裝，包括黑魔女、花木蘭、《冰雪奇緣》的安娜和愛爾莎等等，其中還扮成《101忠狗》的反派庫伊拉，而剛出生的妹妹寶姐也換上黑色斑點裝，裝扮成可愛的忠狗。

美寶面對鏡頭，煞有其事地擺出不同專業姿勢，而寶姐也趴在姊姊腳邊，當隻稱職的忠狗，沒想到演著演著竟然就在地板上睡著，讓賀軍翔笑說：「寶姐獲得不需要演技的忠狗角色一枚」，他也提到萬聖節最愛裝扮的其實是孩子，媽媽只好配合滿足女兒。

美寶架式十足。(圖/翻攝自賀軍翔微博)

寶姐竟被嚇得嚎啕大哭。(圖/翻攝自賀軍翔微博)

下一張美寶擺出邪惡的表情，寶姐竟然嚎啕大哭，姊妹倆可愛的模樣讓網友全都笑翻，「這也太可愛了吧！基因真的太強大了！」、「寶姐在地上哭真的很好笑，莫名戳中笑點，美寶就是個戲精」、「盡得爸爸的遺傳，小戲精太可愛了」、「真羡慕有這麼漂亮又可愛女兒，更氣人的是還兩個」。

美寶扮成小花木蘭。(圖/翻攝自賀軍翔微博)

(中時新聞網)