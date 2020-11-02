台中人口與經濟持續穩定成長，不僅在106年躍居全國第二大城，遠見雜誌今年9月底公布的「2020《遠見》縣市總體競爭力大調查」，台中總體競爭力也較去年進步四名，擠身全國第四，其中「營利事業家數／人口」指標7.02％，全國名列第二，顯示營利事業家數服務量高，台中優質宜居的投資環境。

經發局說，「營利事業家數／人口」比例指標越高，顯示營利事業家數服務量高、生活品質佳，台中達7.02％，僅次於台北市8.92％，儘管六都營利家數均有成長，但台中人口躍升全國第二大城後持續成長，目前已達281萬人，營利事業家數及人口數雙指標均穩健成長，展現強大商業動力與城市吸引力。

經發局長張峯源表示，人口數與營利事業家數相輔相成，反映整體環境及投資吸引力，市長盧秀燕及市府團隊致力提升經濟，以「前店、後廠、自由港」作為三項經濟發展政策，並以「輕稅簡政」、簡化各項行政程序、提供投資輔導機制排除投資障礙，吸引企業投資、人口移居。

經發局強調，依據投資台灣事務所統計「投資台灣三大方案」，台中以157家位居全國第一，投資金額也達2,055億元，創造1萬5千個以上就業機會；此外，經發局也首創招商工作小組，透過實地訪視及跨局處研商排除投資障礙，至今已召開9次協調會議，協助包含喬山健康科技、橋椿金屬、韋僑科技及中華電信等28家廠商解決投資問題、促成近196億元投資，積極打造宜居富強城市。

(中時 )