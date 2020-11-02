第50屆全國技能競賽成果展將於11月2日至2021年1月29日，在行政院新莊聯合辦公大樓南棟1樓多功能展區盛大展出，勞動部誠摯邀請未能親自到第50屆全國技能競賽現場參觀的民眾及對技能競賽成果有興趣的民眾親臨參觀，對於無法親臨現場參觀民眾亦邀請透過網站瞭解展示資訊。

勞動部表示，第50屆全國技能競賽暨第46屆國際技能競賽國手選拔賽業於9月21日順利圓滿落幕，今年適逢全國技能競賽舉辦屆滿50週年，也是我國加入國際技能組織（WSI）滿50週年，特比照國際規格舉辦50年來規模最大的技能競賽，此次競賽總共辦理65職類（含青年組52職類青少年組13職類）948位選手參加，將平時苦練成果發揮出來，各職類選出前5名優勝選手與佳作，青年組另選出45職類入圍國手選拔，於10月21日至23日參加第2階段國手選拔賽，正取國手將代表我國參加第46屆國際技能競賽。

勞動部林三貴次長致詞時也表示，今年擴大辦理全國技能競賽，要在前年就開始編列預算，當時也未能料到今年疫情會加劇，在此情況下，各國皆延後辦理全國賽，我國成功並圓滿舉辦，實屬不易；另外，技能競賽不是「活動」應是「運動」，在此政策下，競賽不是目的，更希望透過競賽讓各界看到技能的價值，如何利用技能競賽推動技能扎根，且透過網站、推播的方式使未能來到現場參觀的民眾及同學更加了解技能競賽，期望勞動部與教育部合作，使技能扎根發展更扎實，並朝技能大國邁進。

第50屆全國技能競賽承蒙各界大力協助順利完成，競賽場地之建置從無到有，讓國人感到驕傲。為使這競賽成果提供給未能親自到場參觀民眾參觀的機會，特別規劃了這次的成果展，將第50屆全國技能競賽優勝作品及技能競賽歷史沿革進行展示，讓參觀民眾瞭解技能競賽的成果，同時也透過2020國家技能週官網，進行成果展線上展示，將無法於現場展示之作品以線上方式呈現，讓無法前來的民眾亦能透過網站一睹本屆競賽成果。

(工商 )