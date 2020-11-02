經濟部中小企業處11月2日假臺大醫院國際會議中心舉辦「顧客新價值-國際論壇暨成果發表會」，邀請最近熱門話題-後疫情下餐飲服務結合數位科技的發展、AR穿越實境、空氣圖書館、台北市特色人孔蓋等國內外專家，暢談如何導入創新元素優化服務體驗與加值商品特色。同時，發表輔導企業的成果，展現企業找尋新商業模式的軌跡，以及如何運用科技、美學啟動市場競爭的動能。

中小企業處表示，以往台灣企業習慣以產品為中心，受到全球市場對顧客價值的重視，台灣企業已逐漸轉型為以「顧客」思維出發，思考如何以「人」為核心，透過數位工具收集與分析使用者經驗，找出可以觸動顧客情感的關鍵因素，再適當的導入智慧科技、美學設計等元素，創造更深層連結顧客的體驗情境，轉換為商品或服務的銷售力，為企業帶來發展的新契機。

在國際論壇中邀請相關領域專家分享前瞻觀點與實務經驗，包括北歐國際知名服務設計專家，以Best Fit in Experience提出最適切的體驗設計；FOODLAND VENTURES致力於推動餐飲科技創業投資接軌國際市場、宇萌以AR穿越實境創造場域新體驗；空氣圖書館融合自然場域的體驗美學、台北蓋水運用人文元素進行城市美感再造等。透過導入不同創新元素，不僅深化「顧客體驗情境」與「商品設計加值」，更創造新的商業模式。同時，輔以輔導企業亮點展示，以及安排現場中小企業共同與談交流，增進對新型態市場趨勢的瞭解。本次系列活動吸引服務業、中小企業、科技應用、新創業者等各界人士約600人與會。

經濟部中小企業處「中小企業服務優化與特色加值計畫」，已輔導中小企業超過200家次，診斷諮詢服務超過350家次，培育人才超過2,000人次，每年協助企業提升商機至少5千萬元。除了促成國內業者的跨業合作，也持續帶動中小企業與市場進行連結，拓展商機並爭取相關設計獎項，提升國際能見度。

(工商 )