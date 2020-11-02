美國大選即將登場，現階段戰情依舊膠著，使得市場觀望氣氛濃厚，台股權值績優生聯發科等法說利多依舊無力扭轉，台股今開高後約25分鐘，指數隨即翻黑，一度摔下12500點大關，指數最低觸12480點，午盤後跌幅收斂，接近尾盤時在金融股、台積電等轉強下，指數更成功翻紅演出，終止日K連黑，終場指數收漲44.97點、報在12591.31點、成交量為1645.92億元。

權值股今在美國大選持續混沌下，利多有志難伸，股王大立光(3008)開低震盪，跌幅約0.5%，一度失守3000元大關，最低達2995元，終場收在平盤，收在3025元，台積電(2330)早盤後股價翻黑，整場多於盤下震盪小跌，惟尾盤翻紅，也帶動指數擺尾，終場收漲0.81%、報在435元，鴻海(2317)則股價收漲1.03%、報在78.3元。其餘權值股方面，聯發科(2454)上週法說報喜，第三季財報亮眼，每股賺8.42元，展望第四季，也將呈現淡季不淡，且2021年也持續樂觀，惟今利多不漲，早盤後股價翻黑下挫，跌幅一度接近4%，股價最低達650元；聯電(2303)預計8吋產能不足將延續到明年，今震盪開低，跌幅逾3%，摔下30元大關，收在29.65元。

現階段正值第三季財報公布旺季，故盤面業績績優生以及第四季展望樂觀的個股，也成為領漲指標，網通股正文(4906)受惠網通產業持續成長，第3季本業單季獲利創近8年歷史新高，今反映財報利多，帶量攻頂，達漲停價30.5元；奇力新(2456)第三季匯損衝擊不大，第四季營運可望淡季不淡，今盤中一度大漲近半根漲停，尾盤漲幅收斂，但依舊相對大盤抗跌；東森(2614)受惠轉投資東森購物獲利俏，放量漲3%；豪展(4735)因今年量測產品熱銷，獲利上看逾1股本，今帶量漲停，改寫天價。

分析師表示，本週最大事件就屬美國總統大選，預計將在台北時間11月4日中午前後出現投票結果，但本次大選已有近半、超過9000萬選民已完成投票，在選情膠著、郵寄投票恐延遲的狀況下，最糟的情況是11月4日仍未能確定選舉結果，則將導致資本市場面臨的潛在風險相當高，在法人縮手觀望，甚至資金持續退潮的情況下，預期台股將維持弱勢，中長線支撐在半年線附近的12,150點，投資人操作時需格外注意風險控管。

另外，分析師也表示，在美國總統大選順利落幕、出現結果前，股市要大幅上漲不易，先維持箱型機率高，預計短線波動加劇，箱型整理區間擴大，個股表現機率高，但風險也提高，可以聚焦蘋概股、半導體、汽車、自行車、小塑等財報利多及4Q展望佳的業績題材股佈局。

(時報資訊)