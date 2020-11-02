繼聯電後，8吋晶圓代工廠世界先進(5347)將於本周三（11月4日）接棒召開線上法人說明會，公布第三季獲利及第四季展望。聯電看好明年第一季續旺，預計8吋產能不足將延續到明年，並表示明年將漲價，世界先進亦可望受惠，股價上漲作收。

世界先進第三季營收再攀高，因8吋晶圓代工產能仍供不應求，公司產能持續滿載，營運旺季效應也可望將延續到明年。今股價震盪收高，收盤漲0.4元為93.6元。

世界先進9月合併營收約為28.5億元，為歷史第三高，月增2.38%，年增率約21.82%。第三季營收約83.43億元，表現在公司預期的高標，季增率約1.42%，單季營收再創新高。

展望第四季，因8吋晶圓代工需求續旺，公司營運可望維持高檔。

世界先進董事長方略先前曾表示，下半年8吋晶圓代工產能仍供不應求，已有客戶預訂明年產能，預期產能吃緊情況會延續到明年一整年。

今年在新加坡新廠產能加入，且受惠於8吋晶圓代工需求強勁，世界先進前3季營收也創下新高，今年1至9月合併營收約為244.14億元，比去年同期增長16.53%。在新加坡新廠貢獻挹注下，全年營收將創下新高，獲利預估也將比去年成長。

因應需求成長，世界先進已通過新加坡廠擴產1萬片，預計明年上半年月產能將擴增1萬片至4萬片規模。新加坡廠今年占總營收比重約10%；明年上半年產能到位，將持續提供業績成長動能。

(時報資訊)