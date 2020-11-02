倫敦布蘭特一月油期在周一稍早跌3.1%，跌1.16美元，每桶36.78美元；西德原油跌3.66%，來到34.48美元。在周一稍早交易中，布蘭特和西德州原油曾大跌5.8%和6%，創下五月以來的跌幅。

由於近周單日確診數攀高，歐洲主要經濟體在上周分別宣布收緊封鎖措施，加深了對燃料需求的萎縮預期。

澳洲CMC市場首席策略師麥卡尼(Michael McCarthy)表示，英國和義大利最新的封鎖措施，將添增歐洲經濟情勢的惡化；交易員目前都在觀察美國感染趨勢，認為在歐洲發生的情形，未來數周可能也會在美國發生。

而日本出口訂單的好數據緩和了油價跌勢，中國十月製造業活動也出現快速增長。

另外，需求惡化的擔憂，以及石油輸出國組織(OPEC)和美國增產的預期，也造成油價在十月出現連兩個月的下跌。

利比亞和伊朗供給增加，抵銷了OPEC部分成員國的減產努力，也造成了該集團成員在十月的連四個月生產上升。包括俄羅斯的OPEC+組織正致力於美日減產770萬桶的努力，以支撐油價。OPEC+預定在11月30日和12月1日舉行政策會議。

據Baker Hughes數據，美國的石油和天然井鑽油平台在十月增加，為連三個月增加。

目前市場擔憂美國大選的不確定性，造成市場的謹慎，最立即的擔憂是大選後的政治紛擾，可能延遲或取消對新冠疫情的財政支援。

(時報資訊)