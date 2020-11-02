衛福部長陳時中被視為2022台北市長熱門人選，也是民進黨最強強棒，不過有媒體報導，現民進黨內有聲音推薦桃園市長鄭文燦參選台北市長，以鄭文燦治理桃園的市政好成績，和知名度，無異是民進黨內的最強人選之一。

各政黨已開始布局2022台北市長選舉，國民黨毫無意外應是推派立委蔣萬安出戰，以蔣萬安形象、正藍、蔣家正統等因素，外界都看好蔣萬安在北市的選情；且就《TVBS》9月所做的台北市長民調顯示，蔣萬安對上民進黨陳時中、民眾黨黃珊珊，支持度分別為50%、37%、9%。不過，民進黨若推派立委吳思瑤、基隆市長林右昌或新竹市長林智堅，支持度均落後蔣萬安達25%以上。

但若陳時中代表民進黨參選，因防疫、疫苗、口罩、瘦肉精美豬、健保費等集多項爭議政策於一身，恐對蔣萬安更有利。據網路媒體《放言》報導，擔憂陳時中參選恐有負面效應，現民進黨也傳出鄭文燦參選台北市長的聲音出現，但不管鄭文燦是否參選台北市長，一定會先面對做好做滿的問題。

目前民進黨有意參選台北市長除了陳時中外，還包括前文化部長鄭麗君、林右昌、林智堅以及吳思瑤。比起國民黨某種程度已定於一尊情形下，民進黨要推派誰參選台北市長還是一項難題和挑戰。

(中時新聞網)