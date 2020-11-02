閃電颱風早上8時位於鵝鑾鼻東南東方980公里海面上，陷入鞍型場打轉，周五、周六將加速西進，天氣職人吳聖宇提醒，閃電颱風未來兩天打轉的位置很重要，關係到向西移動時偏北還是偏南，稍微北邊一點，甚至不排除有海上警報的機會。

吳聖宇在臉書表示，天鵝颱風快速減弱後，閃電颱風終於開始發展，對流雲團比先前旺盛，未來2-3天內強度有機會緩慢增強，閃電颱風進入台灣附近到琉球一帶的鞍型場後，引導力量減弱，速度慢下來打轉2天，之後才會開始往西走，一直到周四(5日)之前，閃電颱風對台灣的天氣沒什麼影響。

吳聖宇表示，到了周五、周六(6-7日)閃電將穿越台灣南方的巴士海峽，進入南海北部加速西進，屆時外圍環流水氣北上，對東半部、恆春半島，尤其是花東地區帶來雨勢，有發生局部大雨的可能，南部的高屏地區以及中北部的山區如果水氣夠多，也可能出現短暫陣雨。周日(8日)東北季風再度增強，但閃電颱風已走遠，因此發生共伴效應的機會偏低。

吳聖宇表示，閃電颱風通過台灣南邊的位置仍可能有些變化，稍微北邊一點，會靠近台灣海域，對台灣的影響也越大，不排除有發布海上警報的機會，因此未來兩天閃電打轉的位置就很重要，這會關係到向西移動時偏北還是偏南一些，連帶影響對台灣降雨的大小。

(中時新聞網)