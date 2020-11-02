WWE職業摔角聯盟老闆麥馬漢(Vince McMahon)在9月初下達禁令，要求旗下選手不可以再使用影音分享平台Cameo以及串流平台Twitch。後者是在台灣也很多人使用的直播平台，麥馬漢強調「你們的擂台名、真實姓名、造型都是屬於公司的。」

麥馬漢給予30天期限停用平台帳號或改名，其中一位女選手Paige(擂台名)在直播時爆氣，怒罵WWE摧毀她的避風港。「我已經無法忍受這間公司了。我為這間公司弄斷了脖子，他X的弄斷兩次！他們不明白(直播平台)是我們一個放鬆的地方，我們不是為了訂閱人數。」

Paige在2018年的一場巡演被對手踢傷頸部，她哽咽地說：「我這輩子都不能打摔角了，我他X的為公司做牛做馬還弄斷了脖子，畢生的夢想永遠離我而去。我只是想找個地方來填補我的空虛，Twitch就是我最喜歡的地方。」她不只是自己直播，也常找其他選手加入。她在禁令下達前有1.5萬個付費訂戶，月收估計4.5萬美元(約台幣128萬)。

麥馬漢指出有些人利用在WWE獲得的名聲來直播，與第三方平台合作牟利，或是做出有害公司形象的行為。拒絕配合的選手將會被罰款與停賽。大牌選手AJ Styles等人已經乖乖遵守禁令，Paige最後把自己的帳號名從OfficialPaigeWWE改成她自己的真名(Saraya Jade)。

(中時新聞網)