台中市長盧秀燕穿上泰雅族傳統披肩服，化身「一日泰雅人」。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕穿上泰雅族傳統披肩服，與社區長輩唱跳迎賓舞。（王文吉攝）

盧秀燕到訪環山部落與小朋友折汽球互動。（王文吉攝）

盧秀燕到訪環山部落與小朋友折汽球互動。（王文吉攝）

台中市政府啟動為期兩天的「和平專案」，市長盧秀燕2日一早率市府團隊深入和平區最北的環山部落視察「文化健康站」，關心長輩生活起居。盧秀燕並穿上泰雅族傳統披肩服，化身「一日泰雅人」，與當地社區發展協會長輩唱跳迎賓舞、與小朋友折氣球展現十足親民風格。

盧秀燕到訪環山部落，首先參拜當地信仰中心「環清宮」，祈求這次和平專案圓滿、市政順利，並行銷梨山正值產季的雪梨、蜜蘋果、紅柿，邀請民眾到產地享新鮮農產。

盧秀燕表示，和平地區居民分散，上任以來根據地方需求，將原來只有13個文化健康站再增加9座，至今和平地區已有22個文化健康站，都會區新增幅度數量6都最多，就是要給居民更多集會、醫療、聯誼照顧的場域。

原民會表示，環山文健站結合在地人力資源及文化資產，以延續部落文化及老人健康永續發展為宗旨，致力落實「健康老化、活躍老化、在地老化」目標，自去年開站至今，除積極推動預防照顧服務，也舉行各式團康活動，強化部落長者關懷，大幅降低家庭醫療與長照負擔。

另外，逢甲大學在環山部落執行第二期「USR（University Social Responsibility）計畫」，多位大學生進駐環山部落，加強當地青少年社會福利工作，協助原鄉小朋友的教育落差與隔代教養問題。盧秀燕今日也到場與小朋友折汽球互動，並聆聽偏鄉教育的問題，盼挹注教育資源均衡發展。

這次和平專案包含市議員林榮進、冉齡軒、副秘書長陳如昌、研究發展考核委員會主任委員吳皇昇、原民會主任委員林益陸、民政局長吳世瑋、新聞局長黃國瑋、消防局副局長戴峻焜、衛生局副局長陳南松、和平區長吳萬福等人也到場。

(中時 )