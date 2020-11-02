109年全國大專校院運動會在陽光普照的高雄持續熱戰，田徑場上公開女子組100跨欄台灣師大林詩亭跑出13秒04，贏得個人生涯第一面全大運金牌，也是自1970年「飛躍的羚羊」締造12秒93以來，半個世紀國內女子100公尺跨欄最佳成績，這樣的秒數，甚至比2018年雅加達亞運女子100公尺跨欄金牌13秒20還快。

林詩亭近況不錯，上個月在在新北城市盃田徑賽100公尺跨欄項目跑出生涯最佳13秒18成績，寫下台灣田徑史上次佳紀錄，這股氣勢延續到全大運，於公開女子組100公尺跨欄秒數再縮短0.14秒，再一路領先的情況下以13秒04超越學姐謝喜恩的13秒30大會紀錄，謝喜恩則以13秒41獲得銀牌，台灣體大林曉慧14秒整銅牌。

至於公開男子組110公尺跨欄，保有13秒34全國紀錄的陳奎儒，因為左小腿拉傷，臨時退出今天的決賽，緊急赴醫院檢查傷勢，這個項目由楊尉廷以13秒67奪金，北市大學林可威14秒05銀牌，台灣師大吳睿峰14秒31銅牌。

(中時 )