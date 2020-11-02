台中市社會局2日在台中市霧峰區舊省政府教育廳舉辦「瑪利亞霧峰社區日照服務」開幕儀式。(馮惠宜攝)

在一片歷史建物委外商用風潮下，位於台中霧峰區舊省政府教育廳卻得天獨厚成為長者及身障者家園；繼長青學苑、伊甸雙老家庭關懷據點以及唐氏症基金會小作所後，「瑪利亞霧峰社區日照服務」2日正式進駐並盛大舉辦開幕儀式，這是霧峰區第一處身心障礙者社區式日間照顧服務，昔日省府教育廳儼然已成社區福利園區。

台中市社會局指出，台中市約有12萬6千多名身障朋友，為落實身心障礙服務社區化及就近照顧的理想，社會局針對不同程度和不同年齡的心智障礙家庭提供全人、全程服務，目前台中市針對輕度身障者在全市有21處小作所，另對中重度身障者有13處日照中心，另對超過35身障者暨主要照顧者年齡達55歲以上雙老家庭則有5處關懷據點，舊省府教育廳是全市，也可能是全台唯一一處三合一社會福利園區，而社區長青學苑也設於此。

舊教育廳場地活化，2樓除瑪利亞霧峰社區日照中心，另有唐氏症基金會小作所，供輕度身心障礙者進行手作課程。(馮惠宜攝)

在「瑪利亞霧峰社區日照服務」開幕儀式中，社會局長彭懷真說，因為愛、舊建築有了新回憶，照顧更多身心障礙者，格外有意義。

霧峰區長陳宗祈也到場支持，瑪利亞的學員們也以精彩的太鼓隊演，一起歡喜入厝。

瑪利亞霧峰社區日照中心佈置溫馨，設有餐廳、多功能活動室、活動教室等，身心障礙者學習用餐、簡易烹飪、認知課程、體適能運動、手作技藝等課程，提供身心障礙者多元的服務內容。

(中時 )