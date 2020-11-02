十三行博物館近日再推出與地方學子連結的「八里學生來考古」活動，邀請230位師生體驗結合實境和虛擬的遊戲，即日起更開放所有民眾體驗。 （戴上容攝）

十三行博物館與在地連結，今年首次推出地方系列特展「山水八里—八里人文與自然特展」，展出八里特色外，還邀請在地人免費參觀，近日再推出加強與地方學子連結的「八里學生來考古」活動，邀請230位師生體驗結合實境和虛擬的遊戲，即日起更開放所有民眾體驗。

十三行博物館表示，八里所產的觀音山石曾經是台灣重要的雕刻原料與建材，因大量墓葬、民生用具、廟宇雕刻的需求，使八里成為石材產業重鎮，而展期至明年1月17日的「山水八里－八里人文與自然特展」，展出多件八里區觀音山中打石產業相關文物，呈現八里石藝文化榮景。

十三行博物館長陳春蘭表示，博物館近日再推出「八里學生來考古」活動，吸引八里區4間學校、230位師生參加，其中學生對於「尋找失落的國家寶藏」解謎遊戲印象最為深刻，帶隊老師更讚賞「非傳統學習單」成效，不但補強教材中較為缺乏的史前篇福，也能激發學生的好勝心。

陳春蘭說，50分鐘實境虛擬遊戲「尋找失落的國家寶藏」需要搭配體力與智力，民眾需要利用手機，實際走訪館內2樓常設展廳、特展廳以及4樓時光空橋找尋破關線索，即日起此款遊戲開放民眾體驗，民眾只要到博物館服務台登入網站領取工具包後即可參加。

(中時 )