新莊副都心近年商辦崛起，包括中悦、麗寶、佳能（Canon）、四零四、儒鴻五大企業搶進買地蓋總部，總投資金額達442億元，成為最北台灣具發展潛力商業熱區。其中，中悦建設機構12年來已投入300億元，庫存土地累積近2萬坪，手握超過9萬坪銷售坪的11個建案，相當可觀。

據統計，新北市商業不動產前八月建照核發39萬坪，年增逾一倍，遠超出其它五都。受惠新北知識產業園區、宏匯廣場開幕等利多助攻，新莊副都心吸引不少知名企業總部進駐。包括相機大廠佳能砸24.6億元購地，和太子建設共同開發打造16樓高營運總部；紡織龍頭儒鴻企業則斥資64億元，於中央大道興建結合「SHOW ROOM」的複合式總部；近期還有四零四科技以32.2億元向遠雄建設買進1,659坪土地，預計做為旗艦總部使用。

北部品牌建商看好未來發展，也陸續將重心移往新莊副都心一帶，桃園豪宅一哥中悦建設擔任領頭羊，因應總部進軍熱潮，商辦首案「中悦IFC」日前正式啟用，不僅中悦自留22～25層做為企業總部，伺服器機殼領導廠勤誠興業也打包18-21層作為總部使用。

房地產業者指出，新莊副都心不僅擁有新北最大百貨，還有指標性的「宏匯i-Tower」及凱悅嘉軒飯店進駐，商業建設配置類似信義計畫區。中悦建設機構中茂資產總經理簡宗達指出，相較前一波住宅市場衝過頭，未來推案以高規格商辦為主力，加上即將完工的「A3新創總部」，以及興建中3個商辦案、2個住家案以及規劃中的5個開發案，中悦銷售總坪數超過9萬坪，相當可觀。

此外，麗寶建設去年將內湖總部大樓轉售，並投資21.79億元於中央大道、中華路口開發新的企業總部，加上塭仔圳重劃區明年正式開發，將帶來整個新莊副都心另一番新天地。

(工商 )