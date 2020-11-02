因美國總統大選逼近，兩位候選人的民調不相上下，令政治不確定性增加，使黃金避險需求提高，而帶動金價走揚，不過因美元走強，且投資者仍在觀察選舉走向，因此買盤偏向保守，而限制金價漲幅；截至台北時間下午2點30分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲2.7美元，報每盎司1882.6美元。

12月白銀上漲0.339美元，報每盎司23.985美元。

1月白金下跌0.1美元，報每盎司848.3美元。

12月鈀金上漲32.8美元，報每盎司2250美元。(商品行情網)

(時報資訊)