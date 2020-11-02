《商情》黃金亞洲電子盤走揚 14:492020/11/02 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國總統大選逼近，兩位候選人的民調不相上下，令政治不確定性增加，使黃金避險需求提高，而帶動金價走揚，不過因美元走強，且投資者仍在觀察選舉走向，因此買盤偏向保守，而限制金價漲幅；截至台北時間下午2點30分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金上漲2.7美元，報每盎司1882.6美元。 12月白銀上漲0.339美元，報每盎司23.985美元。 1月白金下跌0.1美元，報每盎司848.3美元。 12月鈀金上漲32.8美元，報每盎司2250美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #走揚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》反應國際行情 中油11月BD再漲 14:322020/11/02 財經 《半導體》外資齊聲看讚 日月光投控登近3月高點 11:082020/11/02 財經 美國大選前投資氣氛觀望 台股早盤小漲 09:202020/11/02 財經 《台北股市》元大台股領航N上市首日氣虛 11:082020/11/02 財經 歐美疫情升溫 南帝、泰博吃補 04:102020/11/02 證券．權證 《港股》恆指月線近關情怯 國企萬點近在咫尺 12:502020/11/02 財經 《商情》賣壓沈重 亞洲天然橡膠全挫 10:172020/11/02 財經 專家：台股11月先下後上 半年線到萬三間震盪 04:102020/11/02 證券．權證 《類股》不鏽鋼價續漲 業者營運UP 13:242020/11/02 財經 《盤中解析》電子權值股熄火 續高檔量縮修正 11:422020/11/02 財經 財經熱門新聞 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 仁寶開第一槍取消尾牙 廣達、宏達電仍在評估 - 財經 - 中央社 川普拚連任不只為美國 竟有260億鉅債未來4年到期 - 財經 美國大選各套劇本 1結局台股至少被殺到年底起不來 - 要聞 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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