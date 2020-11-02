亞系外資針對中華電(2412)出具最新研究報告指出，5G上路帶動ARPU成長、固網市場以及MOD等均為中華電營運重要支撐，將中華電目標價由99元調升到103元、升評到持有，惟須留意因為疫情導致的漫遊收入減少以及手機銷售。

亞系外資表示，中華電在5G上路後，ARPU相較第二季確實有增長，與4G相比，競爭是穩定的，且看好在蘋果iPhone12的帶動下，將更有利於5G的滲透，客戶也會向高階資費移轉，且在5G建設上，中華電預計年底可望超標原先預定的4000座5G基地台，且不會增加其資本支出預算，推測這可能會受益於政府將作出的265億元補貼，但這目前仍需要立法機關批准，將中華電目標價由99元調升到103元、升評到持有。

亞系外資表示，在寬頻市場方面，目前用戶持續朝向移轉到更高速度的頻寬，中華電選擇300M甚至以上的用戶相較去年同期成長80%，相較去年同期使用100M以上用戶占比僅39%，呈現明顯增長，儘管MOD用戶持穩，但廣告收入相較去年增長13.5%。

亞系外資表示，就中華電來說，相對謹慎看待的為因新冠疫情導致的漫遊收入減少和手機銷售，且預計因iPhone開賣，將導致銷售成本會更高。

(時報資訊)