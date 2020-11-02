台中市政府啟動為期兩天的「和平專案」，市長盧秀燕2日一早率市府團隊深入和平區最北的環山部落視察「文化健康站」，關心長輩生活起居，並致贈民生物資及加菜金。盧秀燕也頒贈莎韻西孟「台中市傑出人士獎章」，勉勵環山部落青年導演及女性影像工作者持續創作。

環山部落38歲青年導演Sayun Simung(莎韻西孟) 作品《好久不見德拉奇》入圍亞洲規模最大的紀錄片展「日本山形記錄片影展」，不僅是台灣首次原住民影片入圍，最新作品《部落地圖The Way of Sqoyaw》紀錄片也入圍「第27屆台灣國際女性影展」、「2020台中國際女性影展」，表現傑出。《Qyawan》七家灣溪與泰雅族人的故事記錄片，於109年榮獲第53屆休士頓國際影展歷史與考古類影片獎銅獎。

盧秀燕重視多元議題呈現，也藉此機會頒贈莎韻西孟「台中市傑出人士獎章」，除了勉勵台中的女性影像工作者持續創作，更感謝與肯定她回歸故鄉以鏡頭訴說土地故事，此舉不僅保存泰雅族人歷史，也喚醒大眾對保存傳統文化的重視。

(中時 )