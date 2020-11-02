台中捷運綠線力拚年底通車，交通部上月25日完成履勘作業，並列出33項建議改善事項、其中12項必須在營運前完成改善，交通局及台中捷運公司宣布改善完成並取得履勘委員認可簽名，2日提報交通部申請營運許可，若通過，將舉辦免費試乘活動，為年底通車暖身。

捷運綠線全長16.71公里，沿途設有18處站體及北屯機廠，交通部上月25日舉辦履勘作業，委員們列出「營運前須改善事項」共12項，另「一般注意改善事項」、「後續建議事項」共21項可於營運後逐步改善。

交通局長葉昭甫表示，針對營運前須改善的12項事項，權責單位都已經完成改善，2日並提報交通部申請營運，接下來會持續與交通部溝通、全力爭取核准，若能順利通過，將立即規畫、預計一周內開放民眾試乘，並擇定正式通車日期、朝年底的目標邁進。

葉昭甫強調，配合捷運綠線將上路，交通局去年持續盤點各項計畫進度，其中包括工程品質檢核、營運前準備作業或聯外交通、電機系統試營運驗證、消防安檢等，並制定大眾捷運系統六大自治規則。

此外，在各站體的工程品質方面，中捷綠線沿線18座站體都依規定提送防災計畫給中央審查，營運單位也會提出預防管理對策、地震防救對策等消防防護計畫，確保未來營運後能及時因應各項緊急狀況。

而針對捷運站周邊環境，葉昭甫指出，配合捷運綠線將於年底通車，交通局去年開始就逐步調整沿線公車路線，並增設車站周邊iBike點位、停車格位與公車停靠站、小客車臨停區等，讓接駁更便利。

(中時 )