RQ-180示意動畫

美國空軍的秘密間諜隱形無人機似乎已現身，一架吻合RQ-180描述的蝙蝠翼無人機10月初時，就在大白天出現在加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）高空，雙引擎在天上留下長長的蓬鬆白色軌跡。

據《富比士》（Forbes）雜誌網1日報導，攝影師柯林斯基（Rob Kolinsky）至少拍了一張這神秘飛機的清晰照片。他周六一度將照片貼上Instagram，並寫道：「幾星期前這玩意在我家上空飛行，我還沒搞清楚它是啥。」

而《航太周刊》（Aviation Week）指出，網上出現的照片大致符合RQ-180無人機的特徵。不過，美國空軍從未正式承認RQ-180的存在。2013年時，《航太周刊》報導了諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）研製的這款無人機。6年後，它又刊出深度報導，追蹤了RQ-180的相關發展，並指出當時至少已有7架RQ-180。

“A friend just sent this to me, the backstory is, the photographer lives in California City just north of Edwards and caught this twin engine Aircraft (possibly a UAV) contrailing high over the desert. Could this be the first sighting of the RQ-180[…]?” https://t.co/h0wFgePpIB pic.twitter.com/mX65DF3xcd — Chris Barrus (@quartzcity) November 1, 2020

RQ-180示意動畫

先前報導指出，有愈來愈多證據顯示，RQ-180已徹底發揮戰力，能穿透敵區，負起情蒐，偵察與監視任務。而有專家說，RQ-180外型類似美國國防承包商諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）的B-2轟炸機。不過，它的體型比載人的B-2小，也涵蓋了新改進的B-21轟炸機設計。

RQ-180首飛是在2010年，終於讓美國空軍有一款新型長程偵察機，得以突防穿透敵區。而在RQ-180之前的1990年代末，美國是藉由飛行速度為3馬赫的SR-71「黑鳥」（Blackbird）偵察機，得以擁有類似偵察能力。

此外，據說美國空軍曾在內華達州高機密空軍基地「51區」（Area 51）的古魯姆湖（Groom Lake）試飛RQ-180。到了2020年初時，這款翼展約170英尺（近52公尺）的無人機已成熟完善到令空軍放心，開始動手砍RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）無人非隱形偵察機隊的地步。

A mystery UAV — possibly RQ-180 — flew a racetrack pattern in daylight over Edwards in mid-October. Also, @AvWeekGuy reports an RQ-180 nickname is Shikaka, the great white bat from Ace Ventura 2. Story:🔒https://t.co/bB5xT3mFLX — Steve Trimble (@TheDEWLine) November 1, 2020

(中時新聞網)