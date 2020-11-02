大安濱海樂園區遊客中心設施老舊，今日封閉將進行整修。（陳淑娥攝）

台中市大安濱海樂園為大安重點觀光區域，為了提升遊樂品質，民代爭取684萬元升級軟硬體設施，大安濱海樂園遊客中心2日起暫時關閉進行整修，明年4月將提供遊客舒適的環境。

市議員施志昌表示，大安濱海樂園為大安重點觀光區域，過去因水質問題關閉，重新開放許多硬體設施已經不敷使用，立法院副院長蔡其昌為了大安濱海樂園發展爭取三期計畫，2018年底從中央爭取3000萬元設置沙灘露營區，今年7月也正式啟用，二期工程觀景台也在今年完工。

施志昌指出，蔡其昌副院長也於今年爭取2200萬進行第三期工程大安濱海樂園「綠光森林」計畫，將打造海堤景觀之防風林地景廊道。

施志昌提到，雖然露營區已完成，但大安濱海樂園遊客中心作為濱海樂園發展的核心與門面，也需要進一步升級，日前已經完成游泳池防水鋪面、新建景觀平台、既有廊道遷移、周邊景觀圍籬及老舊設施改善工程，他再向市府爭取684萬元，進行遊客中心與周邊景觀改造，例如是衛浴設施陰暗老舊、用餐環境不佳等等，作為濱海樂園必要設施必須馬上進行整修。

觀旅局表示，今日開始將關閉遊客服務中心進行剩餘工程，包括i-center、遊客休憩區、商品販賣部以及貴賓用餐區，衛浴設施也會全部打掉重做，進行建置新式衛浴設施，工程將在東北季風無遊客的期間進行，預計明年4月完工。

施志昌表示，未來大安濱海樂園將是結合「生態旅遊」、「環境教育」、「親水體驗」與「露營活動」的優質景點。他也建議觀旅局，能開放更多的水上活動與沙灘活動，讓大安濱海樂園除了改善環境提升品質以外，也需要更多民眾可從事的活動吸引遊客，才能透過大安濱海樂園促進當地發展。

(中時 )