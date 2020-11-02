全國霹靂舞國手奧運選拔大賽竹苗區積分賽將於7日首次在新竹市巨城登場。（陳育賢攝）

全國霹靂舞國手奧運選拔大賽竹苗區積分賽將於7日首次在新竹市登場，包括ALL STYLE排舞大賽等3大項目計有40支團體、100位個人選手將輪番上陣，讓北中南舞者齊聚尬舞，優勝選手將代表台灣參加預計於2024年在法國登場的奧運霹靂舞大賽。

KGB舞團經理人林俊含表示，有鑑於街舞運動項目地板霹靂舞（Breaking）預計將在2024成為法國奧運比賽項目，新竹許多舞者都想把握這個機會展現自我，取得奧運選手資格。

而此次的全國奧運霹靂舞大賽竹苗區積分賽即是代表資格的跳板，因此選手們也將這場即將於7日在巨城購物中心登場的比賽，視為能將街舞運動推向世界大舞台的良機。

林俊含說，街舞運動在新竹市發展已有近30年的時間，堪稱台灣街舞運動重要的推廣地之一，KGB舞團是一群默默在街舞運動上付出的在地年輕人所組成，並於世界各國街舞比賽得到相當亮麗的成績，更多次為台灣奪得國際街舞大賽冠軍，此次能夠承辦這次全國性的街舞大賽，也是對KGB的肯定。

將於本周六上午9點在巨城1樓廣場登場的大賽包括有ALL STYLE排舞大賽、Breaking團對團競技賽以及BREAKING 1ON1 Battle積分賽等3大項目，下午2點並有職業舞者的開場表演，邀請全國熱愛街舞的朋友共同來見證台灣奧運代表選手的誕生。

(中時 )