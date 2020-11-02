總統大選後美國社會恐出現動盪，美媒報導，為了避免抗議群眾攻陷白宮，白宮將在當地時間2日全面封鎖、架設圍籬，250名國民兵也已經準備待命。

今年美國總統大選異常白熱化，川普與拜登在搖擺州的民調互相拉鋸，加上今年訴諸通訊投票的選民大爆增，選舉結果可能要大選日過後才能出爐，先前專家就已經警告，選後美國社會恐陷入動亂。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日快報》（Daily Express）報導，美國國家廣播公司（NBC）駐白宮記者班奈特（Geoff Bennett）昨（1）日在推特指出，一名聯邦執法人員透露，白宮將封鎖，於周一起開始架設「不可攀爬的圍欄」，以保護白宮建築群，此外，250名國民兵也已經準備待命。

報導說，為了避免抗議民眾闖進白宮區域，圍欄架設的範圍將會非常大，並且能夠防堵民眾翻過圍欄。班奈特說，除了包圍白宮建築，圍欄的範圍還會涵蓋白宮南側的橢圓形草坪（Ellipse）以及白宮對街的拉法葉公園（Lafayette Park）。

除了美國國家廣播公司報導，CNN也引述消息人士證實確有此事，不過特勤局不願回應。

除了讓國民兵待命，華府警察基金會執行長柏克（Patrick Burke）表示，每屆大選前，華府都會警察都會提前準備一年，避免選後動盪，當地警察也已經和情報單位合作，確保華府的維安工作，他說如果選後沒有明確的勝選者，屆時華府將會看到大批警力進駐。

事實上，今年5月明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸喪命引爆全美示威抗議，華府也有大規模抗議行動，當時白宮就曾短暫關閉，在外圍設置高大的金屬圍欄，以防抗議人士失控闖進白宮，CNN指出，此次白宮將設置的圍欄類型將和先前的一樣。

(中時新聞網)