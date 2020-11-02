洞見後疫情時代愈來愈多消費者願意多花點時間與代價享受有別傳統的美食，台北晶華酒店宣布，自即日起至12月31日止在於酒店一樓Regent Gift Shop推出一系列感恩節熟食外帶商品，除傳統「爐烤火雞」、「爐烤美國特選級肋眼牛肉」、「爐烤美國極佳級肋眼牛肉」與「爐烤美國極黑牛戰斧牛排」外，法籍行政總主廚諾爾（Noel）更率廚藝團隊精心烹調推出英文名發音唸起來似「特大啃」（Turducken）的「皇家爐烤火鴨雞」，創五星飯店首賣Turducken先例。

同時，台北晶華酒店亦同步推出「晶華郵輪式度假體驗-感恩節航程」住房專案，搭配別出心裁的感恩節典故遊戲和活動，讓入住的小小貴賓們在房客專屬的「兒童遊戲室」內歡樂學習，闔家溫馨的迎接感恩節。凡11月份入住台北晶華酒店的房客，購買任一感恩節熟食外帶禮籃，即獲贈美式南瓜派乙個。

台灣酒家店中有「雞仔豬肚鱉」、粵菜則有「豬肚包雞」，法國「新派料理之父」保羅．包庫斯則有「膀胱雞」，都是將食材套、塞、填、鑲的後烹調料理的美味。據考源於中世紀歐洲的「Turducken皇家爐烤火鴨雞」，則是結合了英文字Turkey（火雞）、Duck（鴨），和Chicken（雞）3種禽料食材烹調而成。主廚先將雞塞入鴨肉中，再將鴨塞到火雞裡，由最外層往裡吃就是「火鴨雞」了。

羅馬帝國時期的皇室御廚在設計宴客菜餚時，異想天開的將不同的禽肉類互相層疊塞入彼此的腹部中，為平凡的禽料理創造出多層次的豐富口感以及擁有烹藝的價值感，大獲賓客們的歡迎之後更在民間蔚為風潮，颳起仿效的旋風。流傳至今，Turducken已經成為歐美重大節慶餐桌上的重要佳餚，現今的英國皇室仍會在重要宴會上端出Turducken作為宴饗賓客的主菜，能夠享用這道料理也是一種尊貴的象徵。

「皇家爐烤火鴨雞Turducken」作法傳入美國後，更在美國南方的紐奧良等地發揚光大，每年在感恩節進行的美式足球比賽贏家，都可以獲得一隻Turducken做為大獎，讓經歷一場激烈的球賽而飢腸轆轆的球員們大快朵頤。

「皇家爐烤火鴨雞Turducken」做工繁複費時，外層的火雞是選用生長期為4到6個月，重約6公斤的母火雞，取其肉質細緻、軟硬適中的特質。鴨和雞則分別找來了宜蘭著名的肥美櫻桃鴨以及台灣放山眷養的土雞，首先要分別將火雞、鴨和雞洗淨後去骨備用，之後則是遵循傳統美式作法，拌勻豬絞肉、雞絞肉和洋蔥碎，再加入以百里香、迷迭香、九層塔、巴西里、原味優格、奶油…等十餘款香料製成填餡，先塞滿土雞腹、在置於鐵板上煎至外皮呈現金黃後放置冷卻約1小時，接著於鴨的腹部中依序塞入填餡和冷卻後的土雞，再次放置於鐵板上煎至外皮呈現金黃後移出靜置約1小時，最後在火雞腹中塞入填餡和冷卻後的鴨子，並以奶油、百里香、迷迭香等置成的醬料塗抹表面後靜置約1小時，待醬料充分滲透後，再放入燒烤溫度為160度的烤箱中烘烤兩小時，接著再以145度烘烤約1個半小時，烤至表面呈現金黃酥脆的誘人光澤即可，成品皮潤肉甜、口感豐富，展現最強吸引力的色香味饗宴。

晶華酒店感恩節禮籃「皇家爐烤火鴨雞Turducken」每份8,800元，除了火雞、鴨與雞之外，豐富的內容還有蔓越苺醬與雞肝醬兩款主廚特製醬汁，以及清炒紅甘藍青蘋果、蘑菇栗子、艾曼塔焗烤洋芋、爐烤時蔬四款配菜。應景熱賣的「爐烤火雞」每份3,800元，同樣包括兩款醬汁與四款配菜。「爐烤美國特選級肋眼牛肉」、「爐烤美國極佳級肋眼牛肉」與「爐烤美國極黑牛戰斧牛排」則皆附贈手工芥末籽醬與波特酒醬，及松露薯泥、爐烤時蔬兩款豐美配菜，每份6,800元起。以上禮籃須於取貨日前五天預訂。

由郵輪管家團隊精心策畫的「感恩節航程」郵輪式度假體驗住房專案，持續提供入住房客們更加精采的共學課程，包括小雞香皂製作、蘋果醋調飲、火雞感恩貼圖…等，麗晶精品地下二樓打造的房客專屬「兒童遊戲室」，更布置有造型繽紛的帳篷、可愛的兒童座椅等童心遊戲教具設施，因應節慶、現場也準備了讓人會心一笑的逗趣火雞服裝提供小小賓客們換裝拍照，管家們更會帶著小朋友舉辦「剝數玉米粒」及「翻滾南瓜」等親子活動，讓大小貴賓盡情感受遊樂的氛圍。

晶華「感恩節」郵輪式度假體驗住房專案三天兩夜，兩人成行，每人每晚2,990元，兩天一夜則為每人每晚3,990元，房價包含共學課程、栢麗廳自助早餐、兒童遊戲室，無限享用全天候輕食以及欣賞「晶華城市星空電影院」。

(工商 )