「機車危險感知教育平台」去年上架後，報考機車駕照的民眾，需在預約前先接受30秒「危險感知」影片測驗危險情境。交通部公路總局今日表示，11月2日再新增32部情境體驗影片，總計62部影片，機車族「趕緊來」體驗新影片，測試自己判斷行車危險感知能力。

為提升機車騎士行車安全，加強防禦駕駛觀念，公路總局於2019年4月15日建置「機車危險感知教育平台」，上架30部影片至今，已有近80萬民眾體驗。

公路總局表示，新增32部影片，情境類型涵蓋未依規定讓車、轉彎（向）不當、違反號誌與標誌管制、變換車道不當、行人未依規定穿越道路、視線遮蔽、注意車前狀況、注意他車動向、遠離大型車及道路障礙等。其中15部增加動畫情境，後製機車車頭，有車速表、方向燈、把手、照後鏡及手部動作等，部份後製動畫影片須透過察看照後鏡發現危險情境，及時點擊影片，才能得分，騎士除應注意車前狀況外，須養成定期掃描照後鏡，注意四周危險習慣。另基於大型車對於機車行車安全影響甚鉅，因此再增加5部有關大型車特性、視野死角及內輪差等情境影片，騎士透過對大型車特性瞭解，養成遠離大型車習慣。

公路總局表示，配合擴充，預計2021年1月起擴大民眾於預約機車駕照考驗時體驗影片由現行1部增至3部，以強化培養騎乘機車之危險感知。

(中時 )