蘋果(Apple)在iPhone 12發布會上宣布因環保理由附件不再送充電頭、耳機，被質疑只是想增加配件銷售，最新爆料指出，其實除配件外蘋果也想賺維修，iPhone 12相機鏡頭疑似被綁定雲端授權，就算是原廠料，換鏡頭沒找蘋果原廠或指定維修點將無法使用，第三方維修商未來恐怕無法維修iPhone 12相機。

此消息是國外維修商iFixit爆料，該公司發現若將iPhone 12鏡頭更換，就算是原廠零件，也要另行取得軟體授權才能正常使用，廣角功能甚至完全無法啟動。iFixit表示，鏡頭和螢幕是用戶最需要維修或更換零件部位，剛開始他們以為換鏡頭後無法切換廣角只是bug，但近一步測試證實這是蘋果的設定。

iFixit指出，蘋果之前要求軟體授權只限於可能影響設備安全或安全性維修，從不包括相機，儘管這些防範措施可能是因為鏡頭與計算攝影的晶片連動性越來越高，但這種作法涉嫌侵犯維修權。他們呼籲用戶應該連絡自己選區的議員，迫使蘋果更改維修政策，因為這不只衝擊第三方維修商，連用戶個人想嘗試自行維修的機會也一併剝奪。

iPhone 12系列不再送充電頭等配件引發不少討論，有人吐槽最環保方式應該是不要每年推出新機，也有人稱蘋果若在配件規格上和市場統一更可讓充電頭等配件的產量和需求下滑，對於蘋果疑似在維修上動手腳，網路最熱門評論則是「不就是要錢包嗎？你要就拿去好了。」

(中時新聞網)