考完試還是好緊張 女子開車暴衝釀禍 15:042020/11/02 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1輛小客車行經苗栗市光復路突然蛇行暴衝釀禍。（民眾提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 28歲沈姓女子1日開車行經苗栗市光復路，疑因參加完檢定考試後，仍處於緊張狀態，導致換氣過度，腳因僵直踩住油門，衝撞路旁店家招牌後與停放的機車，又撞上同向汽車事故。 沈女1日載著母親，沿著苗栗市光復路行駛，卻突然蛇行暴衝釀禍，警方調查，沈女酒測值為零，疑因駕車途中過度換氣導致胸悶暈眩，手腳發麻導致失控撞擊路邊2輛機車後，再擦撞同向欲超車之另一部自小客車。 (中時 ) #苗栗市 #光復路 #機車 #女子 #暴衝 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 長榮女大生遭擄殺 遇害地前1小時畫面曝光 網看完暴怒 - 社會 殺害馬籍女大生凶嫌前科曝 葉毓蘭：他有病！絕不會處死刑 - 社會 馬國女大生遇害 母嗆長榮大學狀況外：派出所電話我自己查的 - 社會 冷血！性侵殺害長榮女大生 兇嫌看守所內竟「吃好睡好」 - 社會 漁夫秀姑巒溪見「人彘」嫌麻煩沒報案 慘被惡夢纏9天 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。