28歲沈姓女子1日開車行經苗栗市光復路，疑因參加完檢定考試後，仍處於緊張狀態，導致換氣過度，腳因僵直踩住油門，衝撞路旁店家招牌後與停放的機車，又撞上同向汽車事故。

沈女1日載著母親，沿著苗栗市光復路行駛，卻突然蛇行暴衝釀禍，警方調查，沈女酒測值為零，疑因駕車途中過度換氣導致胸悶暈眩，手腳發麻導致失控撞擊路邊2輛機車後，再擦撞同向欲超車之另一部自小客車。

(中時 )