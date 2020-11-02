新北市鶯歌火車站前後站出口各有一個電梯，但電梯空間窄小，行動不便的長者無法走陡峭樓梯，每次只能排長隊等電梯，當地里長為此推動車站設置電扶梯5年，立法委員蘇巧慧、交通部政次王國材、台鐵管理局長張政源等人今會勘，確定站內4座電梯將在明年4月全面更新，也會在站內新設4座電扶梯和美化空間，預計在2年後完工。

鶯歌里長聯誼會長蘇朝明表示，鶯歌65歲以上老年人口超過9000人，鶯歌車站前後站雖各有一個電梯，但空間窄小，老人家又無法走那麼陡的樓梯，只能一個個排隊等，尤其到假日，觀光人潮湧現，老人家排得很辛苦。為了解決無障礙設施的問題，在2015年間向蘇巧慧提議，爭取車站增設電扶梯。

台鐵局長張政源表示，台鐵針對鶯歌站無障礙空間的設置已討論多年，但過去因工法技術未到位，一直無法執行，近年終於克服新技術確定施工，將對「台鐵車站美學與功能提升計畫」投入約6500萬的經費，設置新電扶梯、進行空間美學工程。

台鐵管理局臺北工務段長王兆賢表示，目前規劃將保留車站前後站的樓梯，並在一旁增設單人單向電扶梯，而北側月台將保留樓梯、南側則將改建為單人雙向電扶梯，目前準備進入開標程序，預計12月底開工。此外，車站也將進行美化改造，對車站大廳、服務中心等空間和引導指標改善，電扶梯和美化工程預計在2022年8月底前完工。

(中時 )